Miss mamma italiana: la Sardegna c´è

BONORVA - All'Hotel Estense di Gatteo Mare, nella Riviera romagnola, organizzata dalla “Te.Ma spettacoli”, lo scorso fine settimana, si è svolta la presentazione ufficiale del calendario 2020 “Miss mamma italiana”. Il concorso, ideato da Paolo Teti, è giunto alla 27esima edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme ed è riservato a tutte le mamme di età compresa fra i venticinque ed i quarantacinque anni.



Quello di quest’anno è il 17esimo calendario (il primo fu realizzato nel 2003). Protagoniste degli scatti del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana” (che accompagnerà fino a gennaio 2021), sono le vincitrici della Finale Nazionale del 2019, capitanate dalla 42enne padovana di Onara di Tombolo Emanuela Bonamin “Miss mamma italiana 2019” e protagonista del mese di giugno. Anche la Sardegna sarà rappresentata da una miss: è Giulia Piras, 37enne di Bonorva, vincitrice della fascia “Miss mamma italiana Romantica 2019” e protagonista del mese di agosto. Barista, Piras è mamma di Adele ed Amalia, rispettivamente di quattordici e dodici anni.



Le altre miss del calendario sono la 30enne varesina Erica Ippolito (gennaio, Miss Dolcezza), la 37enne leccese di Monteroni Mariantonietta Bisconti (febbraio, Miss Sprint), la 28enne perugina di San Mariano Federica Antonelli (marzo, Miss Damigella d'onore), la 32enne leccese di Carmiano Julieta Sanchez (aprile, Miss Solare), la 34enne ravennate di Alfonsine Inna Tereshchenko (maggio, Miss In gambe). Ed ancora, la 28enne leccese di carmiano Federica Caracuta (luglio, Miss Eleganza), la 28enne milanese di Cassano d'Adda Safira Leo Mascolo (settembre, Miss Fashion), la 33enne romana Benedetta Mazzi (ottobre, Miss Glamour), la 43enne fermana Francesca Papa (novembre, Miss Sorriso) e la 44enne riminese di Igea Marina Debora Ardini (dicembre, Miss Radiosa). Per la pagina speciale del gennaio 2021, spazio alla 37enne torinese Jennifer Deborah Barrella (Miss Sponsor Top) ed alla 45enne lucchese di Camaiore Claudia Fambrini (Miss Nel mondo).



