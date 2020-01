Condividi | Red 11:10 La Piccola compagnia presenta Ww la Befana. Lunedì, alle 17.30, nella Torre di San Giovanni, in Largo San Francesco, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, e con la partecipazione straordinaria dei Vigili del fuoco, si terrà un’intera serata di divertimento per i bambini e le loro famiglie La Befana in Largo San Francesco



ALGHERO - La Piccola compagnia presenta Ww la Befana. Lunedì 6 gennaio, alle 17.30, nella Torre di San Giovanni, in Largo San Francesco, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, e con la partecipazione straordinaria dei Vigili del fuoco, si terrà un’intera serata di divertimento per i bambini e le loro famiglie.



A partire dalle 17, si potranno ritirare i biglietti numerati per l’estrazione dei premi. Alle 17.30, ci sarà lo spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie”, seguito dall’arrivo della Befana dei Vigili del fuoco, che si calerà in volo dalla Torre di San Giovanni e distribuirà caramelle, cioccolati e dolci per tutti. Subito dopo. verranno estratti trentacinque biglietti.



I primi trentadue vinceranno le calze della Befana, il 33esimo "La GranCalzina", il 34esimo "LA GranCalza" ed il 35esimo "La GranCalzona" della Befana piena di tanti buoni e sani prodotti biologici. La serata sarà accompagnata da musiche e canzoni cantate dagli attori della Piccola compagnia. La manifestazione è aperta a tutti, con posti a sedere. La regia è di Annalaura Ventura, con le musiche di Claudio Gabriel Sanna e la scenografie della Piccola compagnia.