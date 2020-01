Condividi | Cor 21:05 Troppo pochi gli iscritti, così salta il contest di musica rap e trap promosso ad Alghero. Tra gli aspiranti partecipanti un briciolo di delusione: «la manifestazione si sarebbe comunque potuta svolgere» Contest cancellato, rapper delusi



ALGHERO - Grande delusione per la cancellazione del (Re)generation, il contest di musica rap e trap, promosso dalla Fondazione Alghero, che si sarebbe dovuto svolgere oggi (sabato) nell'ex mercato ortofrutticolo di via Sassari. Evento sponsorizzato all'interno del cartellone del Cap d'Any.



«Non mi sarei mai aspettato tanta superficialità - ha detto uno dei partecipanti che aveva manifestato interesse a concorrere - siamo stati avvertiti un paio di giorni prima che l'evento non si sarebbe svolto per l'esiguo numero di iscritti. Pare fossimo meno di dieci cantanti iscritti».



«Credo che la manifestazione si sarebbe potuta svolgere ugualmente anche con l'esecuzione di due, tre brani a testa. Per quanto mi riguarda - ha concluso il giovane rapper algherese - sono molto deluso».



