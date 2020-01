Condividi | A.B. 10:09 Sabato 18 gennaio, si torna a fare sul serio: la compagine algherese sfiderà il Drillo’s Team nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. Intanto, la società giallorossa vuole gettare le basi anche per il settore giovanile Futsal Alghero guarda al 2020 con fiducia



ALGHERO - Chiuso il 2019 con la bella vittoria contro l’Elmas, preziosa in chiave salvezza, la Futsal Alghero guarda al nuovo anno con rinnovato ottimismo. Merito anche dell’arrivo del nuovo allenatore Mattia Canu, che ha infuso fiducia ad un gruppo che sembrava avesse perso la bussola. Il lavoro sta iniziando a dare i suoi frutti e la pausa del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 è arrivata al momento giusto, perché permette di oliare certi meccanismi e mettere benzina nelle gambe. La formazione giallorossa ha davanti a se un intero girone di ritorno, ma ha alle spalle anche l’esperienza della prima parte di campionato. Ora, si tratta di correggere gli errori e ripartire da quanto di buono fatto vedere nelle ultime partite.



Sabato 18 gennaio si torna in campo e la squadra di Canu se la vedrà con il Drillo’s Team, formazione ostica, che aveva battuto sonoramente la formazione giallorossa all’esordio nel massimo campionato regionale. Poi, il calendario proporrà il match sul campo del San Sebastiano Ussana, il primo di una serie di scontri diretti per la salvezza, che gli algheresi dovranno affrontare. Cosa non di poco conto, la Futsal Alghero ne disputerà quattro in casa. Intanto, nonostante la sosta, la squadra non ha smesso di allenarsi e sono previste alcune amichevoli. Confrontarsi con altre squadre permetterà ai giallorossi di riassaporare il ritmo partita e prepararsi ad un girone di ritorno di fuoco. L’obiettivo principale di quest’anno è chiaramente il raggiungimento della salvezza al primo anno di C1, ma la società guarda già oltre e confida di mettere le basi per il settore giovanile, la naturale evoluzione di un progetto ambizioso iniziato soltanto tre anni fa.



«Guardiamo al 2020 con fiducia, consapevoli che sarà importante affrontare le partite, soprattutto quelle in casa, come fossero tutte finali per raggiungere la salvezza - afferma la presidentessa Marina Millanta - Ma guardiamo anche oltre e quindi al coinvolgimento di sempre più giovani perché, come ha detto il grande Bernardo Mereu a un recente corso per dirigenti, proprio il calcio a 5 dovrebbe essere alla base di un settore giovanile». Quindi, Millanta ringrazia chi crede nel progetto Futsal Alghero: «Gli sponsor sono per noi fondamentali, per questo intendo ringraziare chi ci sta sostenendo in questa splendida avventura, sperando che altri si avvicino a noi».



