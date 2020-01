video Condividi | M.F. 12:00 Dalla Torre scende la Befana di Alghero



Applausi ad Alghero per la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del fuoco in Largo San Francesco ad Alghero. Dolci e caramelle per tutti i bambini accorsi numerosi nel giorno dell´Epifania per lo spettacolo realizzato in collaborazione con la Nuova Piccola Compagnia ed inserito all´interno del cartellone del Cap d´Any realizzato dalla Fondazione Alghero. Nelle immagini del Quotidiano di Alghero lo speciale della serata.