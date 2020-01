Condividi | Red 19:13 È il risultato dell’apertura odierna delle offerte sul secondo lotto dell’appalto, bandito dall’Adsp del Mare di Sardegna, relativo ai servizi ai passeggeri nel porto di Olbia. Minor ribasso della Sinergest, che perde anche la gestione dell’info point per carenza nella documentazione A Turmo travel gestione servizio bus navetta interno



OLBIA - Va alla Turmo travel la gestione del servizio di trasporto interno su navetta del porto di Olbia-Isola Bianca per i prossimi quattro mesi. È il risultato dell’apertura odierna (martedì) delle offerte sul secondo lotto dell’appalto, bandito dall’Adsp del Mare di Sardegna, relativo ai servizi ai passeggeri nello scalo olbiese.



Dopo la proposta di aggiudicazione del servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e partenza dallo scalo olbiese, del 30 dicembre a favore della Sinergest, l’esito della seconda fase di gara, rimandata ad oggi per carenza di documentazione, ha visto l’esclusione di quest’ultima società da entrambi i restanti lotti. Nonostante la parità di punteggio sulle offerte tecniche di Sinergest e Turmo travel (entrambe hanno raggiunto quota 70), è stata quest’ultima ad offrire il maggior ribasso sul costo ora–mezzo, ossia un 16percento (rispetto al 10 della società uscente) sui 120euro a base d’asta.



