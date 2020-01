Condividi | Cor 17:57 L´amministrazione conta di far consegnare il kit dei mastelli direttamente sul posto, senza dover far recare i residenti nella sede della ditta sito nell’ecocentro Ungias – Galantè Porta a porta a Maristella e San Giuliano



ALGHERO - Inizio di anno con ulteriori miglioramenti del servizio di igiene urbana e di pulizia della città. Con il trend positivo della percentuale della differenziata registrato a partire dal mese di luglio a seguito delle iniziative attuate dall’Amministrazione che hanno permesso di raggiungere il 72%, l’Assessorato all’Ambiente prosegue con il programma di implementazione del servizio.



Col nuovo anno al via ad Alghero il servizio porta a porta a Maristella e nel Nucleo San Giuliano. Entro la fine di Gennaio partirà il metodo di ritiro. L'amministrazione conta di far consegnare il kit dei mastelli direttamente sul posto, senza dover far recare i residenti nella sede della ditta sito nell’ecocentro Ungias – Galantè.



Prosegue anche l'iter amministrativo progettuale per la realizzazione dei punti di raccolta nell'agro: a S. Anna, Ungias e Calabona, con previsione di ulteriori punti in altre zone.



