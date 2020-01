Condividi | Red 14:39 Sabato sera, Piazza Giovanni XXIII ospiterà la rassegna del vino dei piccoli produttori olmedesi “Assaza su meu”, evento ispirato alla millenaria cultura del vino della Sardegnaa. Protagoniste della serata saranno le “cantine di casa”, con la degustazione dei vini dell’annata 2019 accompagnati dai sapori dei prodotti sardi, dai balli della tradizione olmedese e dalla musica della Jukebox band Olmedo, tra vini e tradizioni



OLMEDO - Sabato 11 gennaio, gli Assessorati alla Cultura ed alle Attività produttive del Comune di Olmedo, in collaborazione con l'Associazione dei piccoli produttori locali, con la Pro loco, con il Gruppo Minifolk Nostra Signora di Talia e l'Olmedo calcio propone, alle 18, in Piazza Giovanni XXIII, la rassegna del vino dei piccoli produttori olmedesi "Assaza su meu", evento ispirato alla millenaria cultura del vino della Sardegna. Protagoniste della serata saranno le "cantine di casa", con la degustazione dei vini dell'annata 2019 accompagnati dai sapori dei prodotti sardi, dai balli della tradizione olmedese e dalla musica della Jukebox band.