video Condividi | Antonio Burruni 18:16 Registro bigenitorialità: il plauso del Mdm



Alghero è tra le prime città in Sardegna che adotterà il registro della bigenitorialità. La mozione è stata approvata il 23 dicembre dal Consiglio comunale. Ecco il commento di Anna Maria Cuccureddu, coordinatore territoriale Alghero-Sassari Movimento mantenimento diretto-Movimento per l´uguaglianza genitoriale ai microfoni del Quotidiano di Alghero. Commenti Alghero è tra le prime città in Sardegna che adotterà il registro della bigenitorialità. La mozione è stata approvata il 23 dicembre dal Consiglio comunale. Ecco il commento di Anna Maria Cuccureddu, coordinatore territoriale Alghero-Sassari Movimento mantenimento diretto-Movimento per l´uguaglianza genitoriale ai microfoni del • Guarda e condividi il video su Alguer.tv