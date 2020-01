Condividi | Cor 9:00 Al via i recruiting day. È richiesta una buona conoscenza della lingua tedesca e inglese per le figure di ricevimento, sala, bar e centri benessere. Primi colloqui il 14 ad Alghero Blu Hotels ricerca 100 figure, selezioni ad Alghero



ALGHERO - Blu Hotels, catena alberghiera presente anche in Sardegna con 4 alberghi a Cannigione, uno a Castiadas (Sant’Elmo Beach Hotel) e ad Alghero (Il Rina Hotel), avvia le selezioni per il personale da impiegare nella prossima stagione turistica. Selezioni che comprendono l'accoglienza, sala, cucina, camerieri ai piani e addetti ai centri benessere.



100 le unità lavorative che saranno selezionate dai responsabili Blu Hotels. I primi colloqui si terranno proprio ad Alghero nella sede del Rina Hotel nelle giornate del 14, 15 e 16 di gennaio.



Dopo il primo incontro di Alghero, è prevista una nuova fase a Cagliari il 28 e 29 gennaio. Si terrà durante l'International Job Meeting presso il quartiere fieristico della città dove l'attenzione sarà puntata sulle figure del ricevimento, bar, sala e centri benessere.