S.A. 17:01 Federalberghi, porte aperte all´extralberghiero L'ingresso dell'associazione Welcome to Alghero nella grande "famiglia" di Confcommercio nord Sardegna mira a creare nuove sinergie nel comparto, sempre più rappresentativo nel territorio. Le interviste a Stefano Visconti, Gabriele Catogno, Elena Fanciulli e Massimo Cadeddu



ALGHERO - Una piccola-grande rivoluzione nel comparto ricettivo territoriale: Federalberghi Nord Sardegna apre le porte a "Welcome to Alghero", l'associazione che riunisce un centinaio di soci del comparto servizi ed extraalberghiero. L'ingresso di Welcome (con 29 attività ricettive) nella grande "famiglia" di Confcommercio mira a creare nuove sinergie nel comparto, sempre più rappresentativo nel territorio, per la lotta all'abusivismo e il miglioramento sulla qualità del servizi e della formazione. I dettagli dell'operazione nelle parole del presidente Federalberghi Stefano Visconti, il presidente e la vicepresidente Welcome Gabriele Catogno ed Elena Fanciulli e il presidente Confcommercio Alghero, Massimo Cadeddu.