Regioni più cliccate per Pasqua: Sardegna è seconda

CAGLIARI - Nove giorni di vacanza, con 3 giorni di ferie soltanto: la primavera 2025 offre una ghiotta occasione per fare le valigie e partire. Dal 20 aprile con la Pasqua, si susseguono un weekend dopo l'altro giorni di festa facili da collegare, per approfittare di un maxi ponte e andare alla scoperta delle meraviglie italiane. Secondo i dati raccolti da Feries - leader italiano nella ricettività extralberghiera online – a Pasqua e per i ponti di primavera le mete rurali continuano a registrare un grande interesse sia tra gli italiani che tra i turisti stranieri.



Tra le regioni preferite dagli utenti che hanno scelto un soggiorno extraurbano, la Sardegna è sul secondo gradino del podio, dopo la Toscana che si conferma anche quest’anno al primo posto. Con il 18% di ricerche in più rispetto al 2024, l’isola invoglia i viaggiatori ad approfittare delle temperature che iniziano a diventare miti per un primo ritorno in un mare da sogno. Al terzo posto sul podio segue la Liguria, con +7% rispetto all’anno scorso. Secondo le rilevazioni di Feries la durata media dei soggiorni per le vacanze primaverili si attesta sugli 8 giorni con un budget di circa 160 € a notte ad alloggio.