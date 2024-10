S.A. 19:48 Napolitano confermato presidente Faita Sardegna Assieme a Nicola Napolitano fanno parte del direttivo anche Alberto Giacobbe (Sos flores), Edoardo Pisu (L´ultima spiaggia), Irene Nuvoli (S´ena arrubia), l´algherese Lorenzo Carboni (Il Porticciolo), Patrizia Fanni (Capo ferrato), Paola Freddi (Isuledda), Stefano Coco (Spinnaker) e Stefano Lampati (La foce)



CAGLIARI - Nicola Napolitano, titolare del camping Flumendosa a Santa Margherita di Pula è stato riconfermato alla guida di Faita Federcamping Sardegna. Per i prossimi tre anni, l’associazione che raggruppa le principali strutture extralberghiere dell’Isola ha riconfermato anche il gruppo direttivo, dando continuità a quanto fatto nei due precedenti mandati. L’assemblea per l’elezione si è tenuta ieri, 22 ottobre a Orosei, momento durante il quale oltre agli adempimenti elettorali si è discusso anche di programmazione delle attività. «Il nostro è un settore che da anni è in piena evoluzione e anche per il 2024 ha segnato importanti crescite, nelle presenze (1,363 milioni di presenze nei campeggi Faita della Sardegna nel 2023), nel fatturato e negli occupati, contribuendo al PIL regionale e completando l’offerta ricettiva della Sardegna» ha spiegato all’assemblea il presidente.



Si è registrato infatti, secondo le rilevazioni del centro studi di Faita Sardegna, un aumento medio del 5% del fatturato con un totale di occupati che nel 2024 ha sfiorato i mille addetti (con il 10% delle unità con contratto a tempo indeterminato). «Questo è un turismo particolare – continua Napolitano - che ama la vacanza all’aria aperta, vuole il campeggio come forma di vacanza, vuole stare immerso nella natura e a contatto con la terra. Ama stare e trascorrere le vacanze in assoluta libertà e la esprime in tutte le forme e atteggiamenti, la vive con la famiglia e tanti bambini, abbandona l’auto e si muove a piedi e in bicicletta, fa sport, è interessato alla cultura dei luoghi, e ama conoscere la cucina e i vini del posto in cui soggiorna. È un turista che non cambia la forma di vacanza, e in assenza di questa preferisce cambiare paese o destinazione. Per questo abbiamo il dovere di costruire un’offerta all’altezza delle sfide per il futuro. Abbiamo bisogno di adeguare le nostre strutture alle comodità che ci richiede la domanda ai nuovi servizi di accoglienza e svago che i nostri principali competitors offrono in Francia, in Croazia, e anche nelle altre regioni Italiane». Assieme a Nicola Napolitano fanno parte del direttivo anche Alberto Giacobbe (Sos flores), Edoardo Pisu (L'ultima spiaggia), Irene Nuvoli (S'ena arrubia), Lorenzo Carboni (Il porticciolo), Patrizia Fanni (Capo ferrato), Paola Freddi (Isuledda), Stefano Coco (Spinnaker) e Stefano Lampati (La foce).