S.A. 10:59 Ad Alghero i corsi agli operatori dell´extraalberghiero Concluso il ciclo di formazione che anche quest´anno l´associazione "Welcome to Alghero" ha dedicato ai propri iscritti, operatori dell´extraalberghiero e più in generale attività economiche che operano nel mondo turistico. Le dichiarazioni del presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, dell´assessore al Turismo e Sviluppo Economico Ornella Piras e del Direttivo dell´associazione



ALGHERO - Si è concluso il ciclo di formazione che anche quest'anno l'associazione "Welcome to Alghero" ha dedicato ai propri iscritti, operatori dell'extraalberghiero e più in generale attività economiche che operano nel mondo turistico Quattro gli incontri che si sono svolti nella sala conferenze di Vibra, in località Galboneddu. Nella prima riunione è stato il consulente Gianluca Murgia a tenere una relazione sugli "Adempimenti amministrativi e fiscali" del settore e una

dettagliata panoramica sulle più recenti novità normative. E' seguito l'incontro con Marina Dionisi che ha presentato il modulo "Home Staging e Extra alberghiero" in cui la relatrice ha offerto strumenti e strategie per valorizzare gli spazi e migliorare l'esperienza degli ospiti attraverso l'armonia e la funzionalità degli ambienti. Nel penultimo appuntamento è stato il maggior esperto nell'extra alberghiero in Italia di revenue management Giuseppe Murina ad affrontare uno dei temi più importanti per il comparto: una gestione dinamica e consapevole delle tariffe per rispondere alle oscillazioni del mercato e intercettare al meglio la domanda turistica. In chiusura Marco Montalto ha dedicato l'ultimo degli incontri al "Web Marketing & Direct Booking".



Il consulente algherese di web marketing per il turismo ha offerto una guida molto utile per migliorare la visibilità online e le strategie digitali. In un mercato turistico locale dove l'extra alberghiero è sempre più protagonista - come evidenzia il recente ingresso dell'associazione all'interno di Confcommercio - è necessaria una formazione costante degli operatori per essere competitivi in un mercato nazionale e internazionale sempre più ampio e variegato. In questo, allo sforzo di Welcome di guidare i propri associati, potrebbe unirsi quello dell'amministrazione comunale per estendere il ciclo ad una platea più ampia. Si sono mostrati disponibili al tema il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e l'assessore al Turismo e Sviluppo Economico Ornella Piras, entrambi presenti all'inaugurazione. «In un mercato turistico altamente competitivo, è fondamentale riconoscere che l'analisi delle dinamiche non può più limitarsi ai confini nazionali. Le tendenze e le esigenze dei viaggiatori si estendono ora a livelli europei e mondiali e richiedendo un approccio più globale e integrato. D'altra parte, la possibilità di viaggiare non è più considerata un lusso esclusivo, ma un'opportunità accessibile a un pubblico sempre più vasto. Questa democratizzazione dei viaggi comporta nuovi comportamenti e aspettative da parte dei turisti, i quali cercano esperienze autentiche e personalizzate. Per affrontare queste sfide, soprattutto in un periodo di crisi lavorativa dove è fondamentale sottolineare il ruolo cruciale del comparto extra alberghiero, che ha offerto a molti cittadini l'opportunità di reinventarsi e diventare piccoli imprenditori di se stessi, è cruciale investire nella formazione continua degli operatori, fornendo loro gli strumenti necessari per analizzare le tendenze globali e rispondere efficacemente alle esigenze

del mercato. Solo così potremo garantire un servizio di alta qualità e rimanere competitivi in questo settore in rapida evoluzione» ha commentato Porcu.



«E' un lavoro fantastico quello di Welcome sulla formazione e lo considero con estremo favore. Adesso quello della Grotta Verde è il primo di una serie di appuntamenti che anche noi come amministrazione vogliamo portare avanti in un ciclo di formazione continua che, affiancando gli operatori, renda possibile innalzare la qualità anche dell'offerta turistica di Alghero. Ormai il settore extraalberghiero è un cardine della nostra città, i numero lo dicono, in termini anche di qualità della proposta. Noi vorremmo metterci affianco agli operatori turistici e sostenerli» le parole dell'assessore Piras. «Piena soddisfazione per la riuscita di questo ciclo di incontri. Anche quest'anno per il direttivo di Welcome, la formazione rappresenta un importante momento di crescita e di miglioramento delle conoscenze e capacità dei suoi associati. Siamo particolarmente grati a tutti i relatori che con il loro know how hanno permesso lo svolgersi di questa

bellissima iniziativa» ha dichiarato il Direttivo dell'associazione.



Nella foto: Uno degli incontri con Giuseppe Murina