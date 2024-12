Cor 16:03 «Il Capodanno a Castelsardo è per tutte le tasche» Parole dell´assessore al Turismo e Spettacolo comunale Giuseppe Ruzzu che in questi giorni raccoglie i positivi effetti promozionali della scelta per la notte di San Silvestro di Elodie e Irama, due big che prenderanno parte pure al festival di Sanremo.



CASTELSARDO - «Il Capodanno a Castelsardo è per tutte le tasche» rassicura l'assessore al Turismo e Spettacolo comunale Giuseppe Ruzzu che in questi giorni raccoglie i positivi effetti promozionali della scelta per la notte di San Silvestro di Elodie e Irama, due big che prenderanno parte pure al festival di Sanremo.



«Ho letto di prezzi impazziti dai 10 ai 20 mila euro per appartamento o villa, ma questo è solo un overpricing strategico che alcune attività come l'extra alberghiero usano per restare presenti su Booking (la celebre agenzia per le prenotazioni online) perché se dici che sei chiuso scompari dai motori di ricerca, quindi si mette un prezzo assurdo di mille o duemila euro per una stanza in un B&B o di 10 mila euro per una villa pur di restare visibili. Ma di fatto non è prenotabile».



E' vero che il richiamo di Elodie e Irama ha fatto aumentare il numero di prenotazioni, ma ci sono ancora stanze per due adulti con prezzi intorno ai 300 euro e ville con prezzi che stanno tranquillamente sotto il migliaio di euro per almeno due persone. L'assessore Ruzzu precisa: «Fisiologicamente c'è un piccolo rincaro delle strutture, ma noi abbiamo offerte per tutte le tasche: hotel di 3 e 4 stelle, una varia offerta di strutture extra come case vacanze e B&B. Lo stesso dicasi per i ristoranti, disponibili a diverse fasce di prezzo».