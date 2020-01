Condividi | Cor 17:05 Si tratta del Progetto Forma – Formazione ed Orientamento per Risorse Marine e Acquacoltura. I destinatari sono i disoccupati e occupati, compresi imprenditori e lavoratori autonomi, residenti in Sardegna, che abbiano compiuto il 18° anno di età Flag Nord Sardegna: formazione



Si tratta di tre corsi di formazione: Manager di rete (sede Olbia); Trasformazione di prodotti tipici (sede Olbia); Ripristino di attrezzi e reti da pesca (sede Porto Torres). La Scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15/01/2020. Il modulo di iscrizione, le modalità di presentazione delle domande il Regolamento di selezione e tutta la documentazione sono scaricabili dai siti istituzionali degli enti locali.

ALGHERO - Il Flag Nord Sardegna avvia il percorso formativo relativo all'avviso pubblico del Por Sardegna 2014-2020 "Misure integrate di sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green Blue economy- Linee di sviluppo progettuale 2 e 3". Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Si tratta del Progetto Forma – Formazione ed Orientamento per Risorse Marine e Acquacoltura. I destinatari sono i disoccupati e occupati, compresi imprenditori e lavoratori autonomi, residenti in Sardegna, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Si tratta di tre corsi di formazione: Manager di rete (sede Olbia); Trasformazione di prodotti tipici (sede Olbia); Ripristino di attrezzi e reti da pesca (sede Porto Torres). La Scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15/01/2020. Il modulo di iscrizione, le modalità di presentazione delle domande il Regolamento di selezione e tutta la documentazione sono scaricabili dai siti istituzionali degli enti locali.