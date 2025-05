Cor 12:44 Formazione, l’Aics Sassari apre all’Europa Tre giorni di confronto con l’istituto spagnolo IES María Sarmiento. Un ponte tra Sassari e la Galizia nel segno della formazione e dell’innovazione



SASSARI - Nei giorni scorsi la sede del Comitato Provinciale AICS di Sassari ha ospitato l’incontro con una delegazione dell’IES María Sarmiento, istituto pubblico di istruzione secondaria e di formazione professionale della Galizia, nel nord della Spagna. A rappresentare il centro spagnolo, le professoresse Tamara Teseijra Pernaias e Ama Belen Martinez Cerdeiras, insieme alla dottoressa Andrea Rodriguez Torres, accolte dal presidente dell’AICS Sassari Franco Cassano e il collaboratore del servizio civile Alessio Maurandi.



La visita è stata l’occasione per uno scambio di esperienze su tematiche legate alla formazione professionale, in particolare quella nei settori della meccanica automobilistica, dell’amministrazione aziendale e dell’informatica applicata ai contesti educativi europei. Particolare attenzione è stata riservata anche alle nuove tecnologie e alle pratiche per l’energia sostenibile, con l’obiettivo di integrare queste tematiche nei programmi didattici futuri. Durante il soggiorno di tre giorni, la delegazione spagnola ha visitato anche alcune aziende del territorio sassarese che si sono rese disponibili ad accogliere studenti per tirocini formativi nell’ambito di progetti di mobilità europea.



L’iniziativa rientra infatti in una più ampia strategia di internazionalizzazione e collaborazione tra istituti formativi europei, con l’obiettivo di promuovere esperienze interculturali e professionali rivolte ai giovani. L’IES María Sarmiento è un istituto di istruzione secondaria e formazione professionale con sede a Viveiro, nella provincia di Lugo (Galizia), noto per la qualità dei suoi corsi tecnici e per l’apertura verso le dinamiche educative europee. L’istituto offre percorsi formativi in diversi ambiti – tra cui meccanica, amministrazione e nuove tecnologie – ed è attivamente impegnato in progetti Erasmus+ e scambi internazionali che favoriscono la mobilità e la futura occupazione degli studenti coinvolti.