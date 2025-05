S.A. 16:46 Al via i laboratori per le Comunità Energetiche Formazione, strumenti e partecipazione per accelerare la transizione energetica nei territori. Al via i laboratori per le comunità energetiche 2025



SASSARI - Nell’ambito dello Sportello Energia, iniziativa della Camera di Commercio di Sassari in collaborazione con Promo PA Fondazione, prende il via l’edizione 2025 del “Laboratori sulle Comunità Energetiche”. Un percorso formativo e operativo rivolto a pubbliche amministrazioni, professionisti, imprese, operatori del terzo settore e cittadini, pensato per favorire la nascita e il consolidamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei territori, caratterizzato da una forte interattività tra relatori e partecipanti. Il nuovo ciclo di laboratori si propone di fornire competenze, modelli organizzativi e strumenti operativi sia per chi è coinvolto nella costituzione o la gestione delle CER, sia per chi desidera arricchire le proprie competenze professionali sul tema. Il programma si articolerà in quattro incontri tra giugno e novembre 2025, con il coinvolgimento di esperti, tecnici e rappresentanti di comunità energetiche già attive, che porteranno esperienze, casi studio e soluzioni applicabili.



Durante gli incontri saranno analizzate in modo approfondito tutte le fasi progettuali, costitutive e gestionali delle Comunità Energetiche Rinnovabili: dalla costituzione del comitato promotore alla definizione della missione, delle partnership strategiche e del modello giuridico più adeguato. Verranno inoltre esaminate le opportunità offerte dal programma Transizione 5.0, i meccanismi di ripartizione degli incentivi GSE, e l’impiego di strumenti digitali per il monitoraggio dei consumi e della produzione energetica, come le piattaforme IoT e il tool Recon di ENEA per la valutazione tecnico-economica dei progetti.



Il percorso prevede anche simulazioni pratiche, momenti di confronto e discussione collettiva sui progetti elaborati, e si arricchirà con la testimonianza in collegamento diretto di una delle CER già attive, offrendo spunti concreti e modelli di successo replicabili. I partecipanti che vogliano sottoporre all'attenzione dei relatori un proprio caso pratico potranno farlo compilando l'apposito modulo presente sul sito di Promo PA Fondazione. La condivisione dei casi studio contribuirà a favorire lo scambio di idee ed esperienze tra i partecipanti, arricchendo il percorso formativo con esempi concreti e buone pratiche. Durante i laboratori verranno trattati i casi inviati, con priorità assegnata a quelli più esemplificativi.