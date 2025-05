S.A. 16:58 Amministrazione e sussidiarietà: incontro ad Alghero Relatore sarà il professor Domenico D’Orsogna, ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Sassari. L’incontro si colloca nell’ambito della Scuola di Formazione “Progetto Città”



ALGHERO - “La Buona Amministrazione e la Sussidiarietà” è il tema dell’incontro che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 18, nella sala Rafael Sari in via Carlo Alberto 90, ad Alghero. Relatore sarà il Professor Domenico D’Orsogna, Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Sassari. L’incontro si colloca nell’ambito della Scuola di Formazione “Progetto Città” ed è aperto a tutti gli interessati. Il tema è particolarmente sentito poiché entra nel merito delle norme sugli enti locali e sulle funzioni del Comune rispetto alle altre articolazioni regionali e statali. Si può fare buona amministrazione nell’ente più vicino ai cittadini e cosa si intende per sussidiarietà? Sono temi attualissimi che si incontrano spesso nelle politiche quotidiane.



Da sottolineare che successivamente all’incontro di lunedì, nella mattinata dell’8 maggio, i partecipanti alla scuola avranno l’opportunità di trascorrere una giornata in Comune, incontrare il sindaco Raimondo Cacciotto e affiancare gli assessori Francesco Marinaro, Enrico Daga, Ornella Piras e Raniero Selva nel loro lavoro ordinario, in particolare nelle materie prescelte: demanio, impianti sportivi, lavori pubblici, ambiente e turismo. La Scuola di formazione “Progetto Città” è organizzata dall’Associazione Maestrale e co-finanziata dalla Fondazione di Sardegna, col patrocinio del Comune di Alghero.