S.A. 20:14 Assetti e sistemi di controllo: convegno commercialisti L’Ordine dei Commercialisti in collaborazione con Confindustria Centro Nord Sardegna ha organizzato nei giorni scorsi un convegno sull’argomento



SASSARI – Gli “adeguati assetti e sistemi di controllo” sono l’insieme di misure che un'azienda deve adottare per garantire una gestione efficiente, trasparente e conforme alle normative vigenti. Sull’argomento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Sassari, in collaborazione con Confindustria Centro Nord Sardegna, nei giorni scorsi ha organizzato un convegno a Villa Mimosa a Sassari. In apertura sono intervenuti Achille Carlini, presidente Confindustria Centro Nord Sardegna, e Marco Scanu, presidente ODCEC di Sassari. «Il tema è di rilevante attualità e spessore. Parliamo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, insieme ai relativi sistemi di controllo. La cultura della prevenzione e della gestione del rischio non è più un mero adempimento, ma un fattore strategico imprescindibile per la competitività e la sostenibilità aziendale», ha detto in apertura il presidente Carlini. «La sinergia con il mondo dell’impresa è per noi professionisti importantissimo. E gli “adeguati assetti” toccano l’imprenditore ma anche il professionista», ha aggiunto il presidente Scanu. Hanno poi preso la parola Alessio Diego Scano (Università di Sassari), Francesco Manca (Università Telematica degli Studi IUL) e Mauro Paoloni (presidente Banca Akros spa). I lavori sono stati moderati da Giovanni Pinna Parpaglia, vicepresidente ODCEC di Sassari.