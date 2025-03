S.A. 11:34 Due incontri all´Ute di Alghero Questo pomeriggio una conferenza tenuta dalla docente di storia e filosofia Laura Viglietto e giovedì 20 marzo dal naturalista Roberto Barbieri



ALGHERO - Il programma delle conferenze del mese di marzo all'Università delle Tre Età di Alghero, giunto alla terza settimana di programmazione, intratterrà i numerosi iscritti con nuovi temi di grande interesse e di confermata attualità. Si riprende con: Martedì 18 marzo 2025 alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari 179, la professoressa Laura Viglietto docente di Storia e Filosofia terrà la conferenza dal titolo "Mary Ann Webster: la forza di una donna oltre il pregiudizio". Saranno presenti alcune studentesse del Liceo Classico Giuseppe Manno.



Giovedì 20 marzo 2025 alle ore 16.30 presso la sede di Via Sassari 179 , il dottor Roberto Barbieri naturalista, esperto in problematiche ecologiche specie in ambiente marino, ricercatore ed attivo divulgatore della Storia di Alghero e della Sardegna, terrà la conferenza dal titolo: "Mediterraneo, un mare che si sta tropicalizzando?".



Nella foto: Roberto Barbieri