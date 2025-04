S.A. 21:03 Sardegna Ricerche: corsi per start up sarde Sardegna Ricerche avvia la seconda edizione del Service Design Coaching Program: presentazione e masterclass introduttiva gratuita il 15 maggio



CAGLIARI - Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche lancia la seconda edizione del Service Design Coaching Program, un percorso intensivo di formazione, consulenza e pratica dedicato a Startup e PMI innovative sarde sui temi della progettazione di servizi ed esperienze. Il programma, a cui ci si potrà candidare fino al 16 giugno, è destinato a 10 team di persone fisiche che lavorano all’interno di Startup e PMI innovative con sede in Sardegna, e vede il coinvolgimento operativo di Oblo, uno studio iperspecializzato sul Service Design che supporta persone e organizzazioni nei loro percorsi di trasformazione.



Il Service Design è un approccio progettale che aiuta a costruire prodotti, servizi ed esperienze multicanale focalizzati sull’esperienza dell’utente con una visione di insieme, anche dal punto di vista dei processi di impresa e della sostenibilità del business, considerando tutte le parti interconnesse come un unico sistema. Il Service Design Coaching Program, con 5 incontri bisettimanali tra settembre e novembre, mira a fornire alle imprese strumenti efficaci per definire meglio la propria offerta imprenditoriale e identificare sinergie con l’ecosistema a favore di una maggiore sostenibilità e visione di lungo periodo, sia che si tratti di migliorare il proprio posizionamento, di ottimizzare i processi interni o di sviluppare nuovi prodotti/servizi in tempi rapidi.



Per presentare le opportunità e approfondire i contenuti, il 15 maggio dalle ore 10 si svolgerà a Cagliari, presso la Sa Manifattura in viale Regina Margherita 33, una masterclass sul service Design, con l’obiettivo di introdurre i metodi e gli strumenti che verranno trattati durante il percorso e aiutare a comprendere l’impatto positivo che possono avere sul proprio business, anche con incontri personalizzati one to one.