Donne in Digitale 2025: al via le iscrizioni

SASSARI - Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di "Donne in Digitale 2025", il percorso formativo online completamente gratuito che si conferma un appuntamento fondamentale per rafforzare le competenze digitali e manageriali dell'imprenditoria femminile italiana. Realizzato da Invitalia in stretta collaborazione con Unioncamere e Si.Camera, il progetto si propone di colmare il gender gap e di sostenere la crescita delle donne nel mondo del lavoro e dell'impresa, fornendo strumenti concreti per eccellere nel panorama digitale.



Finanziato grazie al “Fondo a sostegno dell’impresa femminile” e parte integrante del Piano nazionale per la promozione dell’imprenditorialità femminile promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, "Donne in Digitale" è una risposta concreta all'esigenza di empowerment femminile in un contesto economico sempre più digitalizzato. L'obiettivo è chiaro: migliorare le competenze digitali e manageriali, contrastando un divario di genere che ancora persiste e stimolando una maggiore inclusione nel tessuto produttivo del Paese.



Il percorso si rivolge a un pubblico ampio e diversificato, abbracciando non solo imprenditrici e aspiranti tali di ogni settore produttivo ed economico, ma anche libere professioniste, lavoratrici autonome e dipendenti del settore privato. L'invito è esteso con lungimiranza anche a donne che ricoprono posizioni di leadership o di lavoro all’interno delle organizzazioni del sistema associativo e del terzo settore, nonché alle Presidenti e alle componenti dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile istituiti presso tutte le Camere di Commercio d’Italia, riconoscendo il loro ruolo chiave come motore di sviluppo.



"Donne in Digitale" è strutturato per offrire un apprendimento pratico e innovativo, focalizzandosi su metodologie e strumenti strategici indispensabili per una presenza online efficace. Si esplorerà l'utilizzo ottimale dei social media, la cura dei contenuti (anche con l'ausilio delle più recenti applicazioni di intelligenza artificiale) e l'utilizzo delle tecnologie di e-commerce, sempre più cruciali per l'espansione del business. Il percorso si articola in 4 moduli formativi e 3 bootcamp, per un totale di 20 ore fra momenti di lezione frontale e attività operative, garantendo un'esperienza formativa completa e dinamica, interamente in modalità web conference.