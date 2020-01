Condividi | Antonio Burruni 9:03 Archiviata la regular season del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile con un quarto posto, la compagine algherese esordisce nella seconda fase ospitando, nel tardo pomeriggio, la New basket Ploaghe al PalaCorbia Mercede: inizia la Fase a orologio



ALGHERO – Per la Mercede inizia la Fase a orologio. Archiviata la regular season del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile con un quarto posto, la compagine algherese esordisce nella seconda fase ospitando, oggi (sabato), alle 17, la New basket Ploaghe al PalaCorbia.



Nelle prime due sfide della stagione, la Mercede aveva sbancato Ploaghe 42-85 nella seconda giornata d'andata, ma aveva ceduto 62-78 a domicilio nel match di ritorno, in un periodo decisamente negativo per Spiga e compagne.



Dopo aver infilato due vittorie a cavallo di Capodanno, le algheresi vogliono proseguire la striscia positiva. Coach Manuela Monticelli, priva dell'infortunata Tijana Mitreva, ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Veronica Monti, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai, Giada Zidda ed Eleonora Zoncu.



Nella foto: un momento del match di ritorno