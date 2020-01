video Condividi | Antonio Burruni 10:04 Calcio a 5: l´Audax riparte dal PalaCorbia



Prima sfida del 2020 per la compagine algherese, che questa sera ospiterà la vicecapolista Ichnos Sassari sul parquet di Via Pacinotti, nel match valido per il campionato regionale di serie C2. Ecco la presentazione del tecnico algherese Antonio Baldino ai microfoni del Quotidiano di Alghero