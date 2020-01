Condividi | Antonio Burruni 15:09 Nella prima giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese batte 77-42 la New Basket Ploaghe al termine di una sfida mai in discussione Basket: buon inizio per la Mercede



ALGHERO - Buon inizio per la Mercede. Nella prima giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese batte 77-42 la New Basket Ploaghe al termine di una sfida mai in discussione.



Partenza bruciante della padrone di casa, che si presentano al 10' già sul +15 (21-6). Nel secondo quarto, la musica non cambia, con la Mercede che aumenta ulteriormente il divario, andando al riposo sul +33 (49-16). Al rientro dall'intervallo lungo, arriva un quarto in equilibrio (16-16), che porta le due squadre ad iniziare il periodo conclusivo sul 65-32. Ultimi 10' sulla falsariga dei precedenti,fino al 77-42 finale.



Top scorer del match Alessia Corbia, autrice di 17punti, ben coadiuvata da Chiara Obinu con 14, Asia Kaleva con 12, Giulia Canu e Carla Spiga con 10punti a testa. Tra le ospiti, 14punti per l'ex biancoblu Chiara Marini e 13per Casula.



MERCEDE ALGHERO-NEW BASKET PLOAGHE 77-42:

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 12, Spiga 10, Lubrano, Corbia 17, Zidda 6, Masnata 4, Zoncu, Canu 10, Usai 2, Monti, Milia 2, Obinu 14, Coach Manuela Monticelli.

NEW BASKET PLOAGHE: Cuccureddu, Mannu, Santoru 2, Serra 2, Marini 14, Lorrai 9, Pala, Addis 2, Casula 13. Coach G.Cadoni.

