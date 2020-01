Condividi | Antonio Burruni 20:01 La vicecapolista Ichnos Sassari sbanca per 0-1 il parquet del PalaCorbia, nel match valido per il campionato regionale di serie C2. Di Marco Sechi, al 25´ la rete che ha deciso la sfida Calcio a 5: Audax sconfitta di misura



ALGHERO - Audax sconfitta di misura. La vicecapolista Ichnos Sassari sbanca per 0-1 il parquet del PalaCorbia, nel match valido per il campionato regionale di serie C2 di calcio a 5.



Di Marco Sechi, al 25' la rete che ha deciso la sfida. Una sfida combattuta, con un arbitraggio non certo casalingo. L'infermeria algherese diventa ancora più affollata, a causa degli infortuni di Ciro D'Antonio nel primo tempo (contusione al ginocchio) ed Emanuele Roma a metà ripresa (distorsione alla caviglia).



AUDAX ALGHERESE-ICHNOS SASSARI 0-1:

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Giron Pons, Gavino Sanna, Oggianu, D'Antonio, Andrea Sanna, Salvatore, Toro, Dettori, Moro, Sechi. Allenatore Antonio Baldino.

ICHNOS SASSARI: Francesco Fois, Antonio Fois, Todde, Cresci, Faedda, Cuccuru, Marco Sechi, Antonio Sechi, Pileri, Fedozzi, Masia. Allenatore Stefano Migheli.

