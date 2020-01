Condividi | Red 13:29 Si alza il sipario sulla Stagione di danza 2019-2020 organizzata dal Cedac/Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna, tra classici capolavori ed originali creazioni di coreografi contemporanei, romantiche fiabe sulle punte e esplosive ed avvincenti geometrie di corpi in movimento A Cagliari al via la stagione di danza



CAGLIARI - Si alza il sipario sulla Stagione di danza 2019-2020 organizzata dal Cedac/Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna, tra classici capolavori ed originali creazioni di coreografi contemporanei, romantiche fiabe sulle punte e esplosive ed avvincenti geometrie di corpi in movimento. Nove titoli in cartellone, da gennaio ad aprile, sui palcoscenici dell'Isola, con le stelle della danza, dall'étoile Luciana Savignano ad Anbeta Toromani ed Alessandro Macario, Nuria Salado Fustè con Alice Leoncini, Alessandro De Ceglia e Matias Iaconianni, per (ri)scoprire i più celebri balletti e gli immaginifici racconti per quadri firmati da artisti come Amedeo Amodio, Luigi Martelletta, Jean Claude Gallotta, Claude Brumachon, Milena Zullo, Jiri Bubenicek, Fredy Franzutti, Marco Batti ed Anthony Heinl.



In scena, alcune delle più note ed apprezzate compagnie italiane ed europee, dal Ballet du Grand théâtre de Genève e la Compagnie Jean Claude Gallotta, al Nuovo balletto di Toscana, il Balletto di Siena, CPP Padova danza, la Compagnia nazionale di Raffaele Paganini e Almatanz, la Compagnia di Daniele Cipriani e l'Evolution dance theater, che fonde teatro e danza con la cifra immaginifica del nouveau cirque. Ouverture, mercoledì 15 gennaio, alle 21, al Teatro “Nelson Mandela” di Santa Teresa di Gallura con il “Lago dei cigni”, immortale capolavoro della storia del balletto con le musiche di Petr Il'ic Čajkovskij, nella versione di Luigi Martelletta, che reinterpreta la storia della principessa Odette, prigioniera di un crudele incantesimo, con moderna sensibilità, senza rinunciare alle scene più famose, dalle danze di carattere agli assoli e pas de deux, per la Compagnia nazionale di Raffaele Paganini e Almatanz.



Una storia d'amore senza tempo in scena giovedì 16, alle 21, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale (con una matinée riservata agli studenti venerdì 17, alle 10.30). Ed infine, sabato 18, alle 20.45, al Teatro Centrale di Carbonia, dove inaugurerà la Stagione de La grande prosa e danza del Cedac.



