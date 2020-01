Condividi | Red 11:23 Pubblicato l´avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all´esclusione sociale ed alla povertà denominata “Reddito di inclusione sociale” Reis Porto Torres: domande fino a febbraio



PORTO TORRES - È stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale ed alla povertà denominata “Reddito di inclusione sociale”, che prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà, condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale attiva definito. Il bando e la modulistica sono consultabili nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione “Avvisi e scadenze”.



Nel bando, sono indicati requisiti generali ed economici, criteri per l'accesso al beneficio, durata e modalità dell’intervento. La domanda di partecipazione potrà essere consegnata direttamente a partire da lunedì 20 gennaio, o spedita con raccomandata a/r all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres, in Piazza Umberto I.



In alternativa, la domanda può essere inviata via Pec, all'indirizzo web comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. Le domande, corredate di tutta la documentazione indicata, dovranno pervenire entro le 12 di venerdì 28 febbraio. Commenti PORTO TORRES - È stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale ed alla povertà denominata “Reddito di inclusione sociale”, che prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà, condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale attiva definito. Il bando e la modulistica sono consultabili nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione “Avvisi e scadenze”.Nel bando, sono indicati requisiti generali ed economici, criteri per l'accesso al beneficio, durata e modalità dell’intervento. La domanda di partecipazione potrà essere consegnata direttamente a partire da lunedì 20 gennaio, o spedita con raccomandata a/r all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres, in Piazza Umberto I.In alternativa, la domanda può essere inviata via Pec, all'indirizzo web comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. Le domande, corredate di tutta la documentazione indicata, dovranno pervenire entro le 12 di venerdì 28 febbraio.