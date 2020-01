Condividi | Red 19:11 La condotta, che nei giorni scorsi aveva prodotto una copiosa fuoriuscita nei viali, è stata sostituita. I lavori sono stati eseguiti dalla Società In house, che già a novembre aveva provveduto alla sostituzione di una tubatura di oltre 70metri Cimitero Alghero: perdita idrica riparata



ALGHERO - Perdita idrica riparata nel cimitero di Alghero. La condotta, che nei giorni scorsi aveva prodotto una copiosa fuoriuscita nei viali, è stata sostituita. I lavori sono stati eseguiti dalla Società In house, che già a novembre aveva provveduto alla sostituzione di una tubatura di oltre 70metri. I lavori, coordinati dall'assessore comunale alle Manutenzioni Antonello Peru, hanno consentito in tempi brevi di ripristinare la situazione. Commenti ALGHERO - Perdita idrica riparata nel cimitero di Alghero. La condotta, che nei giorni scorsi aveva prodotto una copiosa fuoriuscita nei viali, è stata sostituita. I lavori sono stati eseguiti dalla Società In house, che già a novembre aveva provveduto alla sostituzione di una tubatura di oltre 70metri. I lavori, coordinati dall'assessore comunale alle Manutenzioni Antonello Peru, hanno consentito in tempi brevi di ripristinare la situazione.