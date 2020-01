Condividi | A.B. 22:07 Gli atleti cintura marrone del sodalizio algherese, che avevano maturato l´anzianità necessaria hanno sostenuto gli esami e conseguendo la desiderata cintura nera. Per il karate. promossi Gianluca Leoni e Roberto Ruggiu. Per il settore Ju-jitsu self defence, Marco Catani ed Andrea Monte Quattro cinture nere alla Martial gym



ALGHERO - Quattro nuove cinture nere alla Martial gym di Alghero I primi di gennaio, la sede regionale dello Csen arti marziali ad Uri si sono tenuti gli esami di cintura nera.



Gli atleti cintura marrone del sodalizio algherese, che avevano maturato l'anzianità necessaria hanno sostenuto gli esami e conseguendo la desiderata cintura nera. Un punto di arrivo per molti, ma un punto di partenza per la crescita personale.



Per il karate. sono stati promossi Gianluca Leoni e Roberto Ruggiu. Per il settore Ju-jitsu self defence, Marco Catani ed Andrea Monte. Sia Leonj che Monte erano già cinture nere rispettivamente di aikido e di karate.