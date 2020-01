Condividi | A.B. 16:31 Domenica, tutti gli amanti del ciclismo potranno godersi dal vivo, nella pineta di Maria Pia, ad Alghero, la terza edizione del “Trofeo Maria Pia”, nona prova del “Gran prix Efisio Melis”, valida per l´assegnazione finale delle maglie regionali MountainBike: domenica il Trofeo Maria Pia



ALGHERO - Domenica 19 gennaio, tutti gli amanti del ciclismo potranno godersi dal vivo, nella pineta di Maria Pia, ad Alghero, la terza edizione del “Trofeo Maria Pia”, nona prova del “Gran prix Efisio Melis” di mountain bike. Si tratta di un'importante manifestazione di carattere regionale valida per l'assegnazione finale delle maglie.



La specialità, quella del ciclocross, sarà arricchita dalla presenza di tutti gli specialisti sardi provenienti da ogni parte dell'Isola, ai quali di aggiungeranno diversi atleti provenienti dalla Penisola. L'AlgheroBike, società organizzatrice, si occuperà di tutto l'allestimento, a partire dal percorso, che sarà quasi tutto nella pineta, con la sola zona della partenza/arrivo che si svilupperà sui 300metri di asfalto adiacente al percorso. La logistica, a partire dalla verifica tessere, iscrizioni, premiazioni e punto ristoro sarà nei locali della Merenderia.



L'AlgheroBike potrà schierare tutti i propri atleti, che nel Gran prix si sono ben distinti e soprattutto i giovani Esordienti, che potranno contare sul caloroso sostenimento del pubblico di casa. Partenza ufficiale alle 10, con la prima batteria da 30', che vedrà di scena gli Esordienti ed Allievi maschile e femminile; seconda partenza da 40' alle 11 e, verso le 12.15, è prevista l'ultima partenza, quella da 60'.



Nella foto: il presidente dell'AlgheroBike Luciano Catogno