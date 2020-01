Condividi | Red 18:19 C´è tempo fino a venerdì 28 febbraio per la presentazione delle istanze relative al programma di intervento di cui alla delibera della Giunta regionale con la quale ha approvato in via definitiva le linee guida sulle modalità di attuazione della misura “Reddito di inclusione sociale-Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau” Agiudu Torrau: inclusione sociale ad Alghero



ALGHERO - C'è tempo fino a venerdì 28 febbraio per la presentazione delle istanze relative al programma di intervento di cui alla delibera della Giunta regionale 48/22 del 29/11/2019 con la quale ha approvato in via definitiva le linee guida sulle modalità di attuazione della misura “Reddito di inclusione sociale-Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau” (L.R. 18/2016). «L’Assessorato ai Servizi sociali ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze concedendo ulteriore tempo per i richiedenti»¸ spiega l’assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris.



«Questo è quanto emerso nell’incontro tenutosi con gli operatori del Distretto Plus Alghero, nel corso del quale si è evidenziata la necessità di adeguare la tempistica agli adempimenti sul rilascio della certificazione Isee»¸ ha concluso Salaris. La domanda, compilata secondo l’apposito modulo, sottoscritta ed indirizzata al Settore V–Qualità della vita-Servizi sociali, dovrà pervenire in busta chiusa nella quale dovrà essere riportato “Avviso pubblico per l’accesso al Programma Reis annualità 2019” ed inviata per posta, a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale e l’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale).



E possibile anche l'invio via e-mail ordinaria o Posta elettronica certificata all'indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in Via Cagliari 2. Ulteriori informazioni, con la modulistica, sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, Servizi al cittadino-Bandi avvisi graduatorie.



