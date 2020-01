Condividi | A.B. 22:04 Nel tardo pomeriggio di domani, per il match valido per la serie A del campionato di pallacanestro maschile di basket in carrozzina, il sodalizio di Porto Torres sarà ospite della blasonata Santa Lucia Roma Inizia il girone di ritorno per Key estate



PORTO TORRES – Non sarà un inizio di girone di ritorno facile quello che aspetta il Gsd Key estate Porto Torres, che sarà ospite della blasonata compagine romana del Santa Lucia Roma, alle 17 di domani, sabato 18 gennaio. I laziali vengono dalla delusione della mancata qualificazione alla Final four di Coppa Italia, sfumata proprio in casa, sabato scorso, contro il 3A Millennium Padova, ed ora sono quinti in classifica.



Dal canto loro, i ragazzi di coach Peretti vengono da un intenso inizio di anno, che li ha visti autori di una striscia di risultati positivi ottenuti prima nel derby regionale contro i sassaresi del Dinamo lab nel match infrasettimanale dell'8 gennaio e, tre giorni dopo, sul campo del Sbs Montello, con una solida prova di forza grazie alla quale hanno chiuso il girone di andata al secondo posto in classifica, a quattro lunghezze dai campioni d’Italia in carica della Santo Stefano Avis. «Sabato ci aspetta una partita difficile su un campo ostico come quello del Santa Lucia – afferma il presidente Bruno Falchi - squadra che ci ha battuto di misura nel girone di andata (la prima di campionato era finita con il punteggio di 69-72 al “Pala Alberto Mura” di Porto Torres), sfruttando appieno l’assenza del nostro punto di forza Omid Hadiazhar».



