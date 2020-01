Condividi | Antonio Burruni 9:04 Oggi pomeriggio, la compagine algherese giocherà sul campo della Zb Iron Bridge Olbia, nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie C2 Calcio a 5: Audax di scena a Golfo Aranci



ALGHERO – Oggi (sabato), alle 16.30, l'Audax algherese giocherà a Golfo Aranci, sul campo della Zb Iron Bridge Olbia, nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Nonostante qualche assenza per infortunio , gli undici algheresi sono carichi nonostante la sconfitta di misura rimeditata sette giorni fa (0-1 al PalaCorbia per mano della vicecapolista Ichnos Sassari).



«Sappiamo di incontrare una delle pretendenti al salto di categoria – dichiara mister Antonio Baldino - però ci siamo ripromessi di giocare un girone di ritorno a viso aperto, per dimostrare come sabato scorso di potercela giocare con tutti. Lo stare bene tra noi, il gruppo è la passione in questi quattro anni ci hanno portato a stare sempre nelle prime posizioni (tranne il primo anno, con salvezza nello spareggio di Macomer)».



I giocatori convocati sono Luca Puledda, Ciro D'Antonio, Stefano Oggianu, Fabio Toro, Andrea Moro, Matteo Dettori, Andrea Sechi, Andrea Sanna, Giovanni Salvatore e Juan Luis Giron Pons. Assenti per infortunio capitan Ivo Sanna, Emanuele Roma ed Antonio Deruda. Commenti ALGHERO – Oggi (sabato), alle 16.30, l'Audax algherese giocherà a Golfo Aranci, sul campo della Zb Iron Bridge Olbia, nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Nonostante qualche assenza per infortunio , gli undici algheresi sono carichi nonostante la sconfitta di misura rimeditata sette giorni fa (0-1 al PalaCorbia per mano della vicecapolista Ichnos Sassari).«Sappiamo di incontrare una delle pretendenti al salto di categoria – dichiara mister Antonio Baldino - però ci siamo ripromessi di giocare un girone di ritorno a viso aperto, per dimostrare come sabato scorso di potercela giocare con tutti. Lo stare bene tra noi, il gruppo è la passione in questi quattro anni ci hanno portato a stare sempre nelle prime posizioni (tranne il primo anno, con salvezza nello spareggio di Macomer)».I giocatori convocati sono Luca Puledda, Ciro D'Antonio, Stefano Oggianu, Fabio Toro, Andrea Moro, Matteo Dettori, Andrea Sechi, Andrea Sanna, Giovanni Salvatore e Juan Luis Giron Pons. Assenti per infortunio capitan Ivo Sanna, Emanuele Roma ed Antonio Deruda.