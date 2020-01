Condividi | Red 17:07 L’Università degli studi di Cagliari istituisce la Scuola di specializzazione in Psicologia della salute: domande di partecipazione alla selezione per l’accesso entro giovedì 30 gennaio. di durata quinquennale, formerà psicologi specialisti nel campo della salute in una prospettiva multidisciplinare, con un titolo che consentirà di partecipare ai concorsi per dirigente psicologo del servizio sanitario nazionale ed abilita all’esercizio della professione psicoterapeutica Psicologia: a Cagliari la Scuola di specializzazione



CAGLIARI - C’è tempo fino a giovedì 30 gennaio per partecipare al concorso di ammissione alla nuova Scuola di specializzazione in Psicologia della salute, istituita dall’Università degli studi di Cagliari con lo scopo di formare psicologi specialisti nel campo della salute, in una prospettiva multidisciplinare, che ne valorizzi i suoi aspetti psicologici, biologici e sociali, in linea con quanto auspicato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Gli specializzandi acquisiranno competenze professionali nella valutazione clinica e nella diagnostica delle risorse intrapsichiche ed interpersonali, con particolare riguardo al benessere psicologico ed al disagio individuale, di coppia, familiare, di gruppo e comunità.



Inoltre, saranno tenuti a realizzare interventi psicologici di promozione della salute nel ciclo di vita, di counselling e di psicoterapia, appropriati e sostenibili in base alle più recenti evidenze scientifiche e professionali, in contesti scolastici, sanitari, socio-assistenziali, lavorativi e del tempo libero. Il titolo di specializzazione rilasciato dalla Scuola consente di partecipare ai concorsi per dirigente psicologo del Servizio sanitario nazionale ed abilita all’esercizio della professione psicoterapeutica.



La Scuola durerà cinque anni ed è a numero chiuso: sono previste lezioni frontali, esercitazioni pratiche, seminari e workshop, tirocini formativi ed attività professionalizzanti da svolgere con la supervisione di psicologi e psicoterapeuti in servizio nelle strutture convenzionate. Il bando del concorso di ammissione è scaricabile sul sito internet dell'Ateneo. Qualora ne abbiano i requisiti, i candidati potranno concorrere all'attribuzione di borse di studio messe a disposizione dalla Regione autonoma della Sardegna e dall'Ente di previdenza ed assistenza degli psicologi.