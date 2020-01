Condividi | Antonio Burruni 17:08 Nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato, i rossoblu impattano 2-2 al “Rigamonti”. Dopo essere passati per primi in vantaggio con Joao Pedro, hanno poi ceduto alla rimonta dei padroni di casa, in rete con una doppietta di Torregrossa. Il rigore di Joao Pedro ha chiuso la sfida Serie A: pareggio a Brescia per il Cagliari



CAGLIARI - Pareggio a Brescia per il Cagliari. Nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato, i rossoblu impattano 2-2 al “Rigamonti”. Dopo essere passati per primi in vantaggio con Joao Pedro, hanno poi ceduto alla rimonta dei padroni di casa, in rete con una doppietta di Torregrossa. Il rigore di Joao Pedro ha chiuso la sfida.



PRIMO TEMPO. In avvio, Nainggolan arriva sul fondo e mette in mezzo per Simeone, ma la sua incornata è fuori misura. Subito dopo, lo stesso Simeone si libera bene e costringe Joronen alla deviazione in corner. Al 5', Torregrossa entra in area da destra e calcia in porta, Olsen respinge e Ndoj spreca il tap-in calciando altissimo. Al 16', punizione di Sabelli, che sfiora il sette. Subito dopo, ammonito Ndoj. Tre minuti dopo, Cagliari in vantaggio: cross da destra di Cigarini, Joao Pedro stacca meglio di tutti ed insacca di testa. Subito dopo, giallo per Torregrossa. Ammonito Pisacane al 25'. Sulla punizione successiva, arriva la rete del pareggio: batte Tonali e Torregrossa trova l'incornata vincente. Al 29', Joronen si salva in angolo su rasoterra di Joao Pedro. Tre minuti dopo, il diaginale rasoterra di Nainggolan da centro area è contrato in angolo dalla difesa locale. Al 33', ancora bagarre in area bresciana e la difesa si salva ancora in angolo. L'arbitro concede un minuto di recupero: si va negli spogliatoi sull'1-1.



SECONDO TEMPO. Al rientro in campo, confermato il Cagliari, il Brescia presenta Bjarnason e l'ex rossoblu Dessena al posto di Spalek e Ndoj. Al 48', Torregrossa sorprende tutti con una conclusione vincente dai 30metri. Due minuti dopo, ammoniti Tonali e Nandez. Al 52', Joronen si salva in qualche modo su Nainggolan. Sul ribaltamento di fronte, Olsen respinge la conclusione di Sabelli. Subito dopo, esce l'infortunato Rog: al suo posto Ionita. Al 55', un colpo di testa di Joao Pedro finisce di poco alto. Dieci minuti dopo, Tonali atterra Simeone: per l'arbitro è calcio di rigore. Batte Joao Pedro ed è 2-2 al 67'. Due minuti dopo, Joronen è providenziale ancora su Joao Pedro. Al 72', Oliva prende il posto di Cigarini. Un minuto dopo, mister Corini esaurisce i cambi a propria disposizione, inserendo Balotelli al posto di Donnarumma. Sul corner, Chancellor stacca più alto di tutti ed il suo colpo di testa colpisce la parte alta della traversa. Al 77', il colpo di testa di Torregrossa è di poco alto. A dieci minuti dalla fine, Balotelli si prende un giallo per un fallo ed il secondo per proteste: Brescia in dieci. Al minuto 86, Joronen ancora pronto sulla conclusione di Nainggolan. Un minuto dopo, ammonito Ionita. Subito dopo, fuori Nandez e dentro Cerri. Giallo per Pellegrini. L'arbitro concede quattro minuti di recupero. Al 92', torre aerea di Joao Pedro, conclusione di Cerri e Joronen para a terra. Finisce 2-2.



BRESCIA-CAGLIARI 2-2:

BRESCIA: Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti, Romulo, Tonali, Ndoj (1'st Dessena), Spalek (1'st Bjarnason), Torregrossa, Donarumma (28'st Balotelli). Allenatore Eugenio Corini.

CAGLIARI: Olsen, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez (43'st Cerri), Cigarini (27'st Oliva), Rog (8'st Ionita), Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Allenatore Rolando Maran.

ARBITRO: Antonio Giua di Calangianus.

RETI: 19' Joao Pedro, 26' Torregrossa, 3'st Torregrossa, 22'st Joao Pedro (rig.).



