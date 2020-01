Condividi | A.B. 20:04 Inizia bene il girone di ritorno per il Key estate Porto Torres, che batte 64-78 la Santa Lucia e mantiene un convincente secondo posto nel campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina Basket: Gsd sbanca Roma



PORTO TORRES – E’ un Gsd key estate Porto Torres sempre più consapevole dei propri mezzi quello che espugna il palazzetto della blasonata Santa Lucia Roma per 64-78. In una sfida decisamente ostica, con i padroni di casa che non hanno mai mollato la presa, Filipski e compagni sono riusciti a portare a casa un’importantissima vittoria.



Partono subito bene i turritani e prendono il controllo del match fin dal primo quarto, che si conclude 8-19 in loro favore. Il vantaggio aumenta nel secondo quarto, che vede le due squadre andare all’intervallo lungo sul punteggio di 30–44. Nel secondo tempo, il Santa Lucia rientra in campo con maggiore determinazione. I romani (trascinati da un Edwards in grande spolvero, che si dovrà accontentare solo del titolo di miglior realizzatore del match con 30punti, seguito da Filipski con 29), non riusciranno comunque a ricucire lo svantaggio e chiuderanno il terzo quarto sul 48–61. Il quarto periodo vedrà i romani rosicchiare parzialmente lo svantaggio, fino a portarsi sul 58–65), ma ci sarà poco da fare contro la corazzata turritana, che saprà tenere in cassaforte fino alla fine il tesoro accumulato, per chiudere il match con 14punti di vantaggio.



«Nonostante tutti gli impedimenti, la partita non è mai stata in discussione – dichiara un soddisfatto Bruno Falchi - Siamo arrivati a Roma quasi tutti con un problema fisico, Sofyen (24punti, 6rimbalzi e 13assist) ha giocato praticamente “ad un braccio”, a causa di una contrattura. Filipski è arrivato a Roma stanco morto dopo aver fatto un viaggio in macchina di 2500chilometri per riportare finalmente in Sardegna la piccola Adela, nata a settembre, e la sua fantastica mamma. Il resto della squadra era alle prese con influenze e virus. Questi fattori hanno sicuramente reso la partita più complicata del previsto, ma abbiamo dimostrato che la squadra sa essere solida anche nelle difficoltà. Ora ci aspetta un durissimo girone di Champion’s league Iwbf, che quest’anno porterà la squadra in Spagna, ad Albacete, per il concentramento che si terrà il 31 gennaio e 1 febbraio prossimi, e la settimana dopo (8 febbraio) subito a Cantù, per confermare un secondo posto fin qui meritatissimo», conclude il presidente.



SANTA LUCIA ROMA-GSD KEY ESTATE PORTO TORRES 64-78:

SANTA LUCIA ROMA: Milos, Haidari 3, Cavagnini 23, Edwards 30, Torquati 2, Sbuelz 2, Pennino 2, De Sousa 2, Nwaisi 2.

GSD KEY ESTATE PORTO TORRES: Hadiazhar 17, Filipski 29, Puggioni 4, Mehiaoui 24, Langiu, Simula 2, Canu, Veloce, Falchi 2.

PARZIALI: 8-19, 30-44, 48-61.



Classifica: Santo Stefano Avis 16; Gsd Key estate Porto Torres ed UnipolSai Briantea84 Cantù 12; Deco group Amicacci Giulianova 8; Santa Lucia Roma 6; Sbs Montello, 3A Millennium 4; Dinamo lab Banco di Sardegna Sassari 2.



