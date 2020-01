Condividi | A.B. 11:19 Il Circuito regionale per la specialità Ciclocross si concluderà domeica 26 gennaio. L´ultimo atto della 20esima edizione del Memorial, sarà organizzato dal Velo club Sarroch, si correrà nel lido di Capoterra e sarà valido anche come “Trofeo Maddalena spiaggia” Gran prix Efisio Melis alle battute conclusive



CAPOTERRA - Il Velo club Sarroch si rimette in moto per mettere in cantiere la 20esima edizione del “Memorial Efisio Melis”, valido nell'occasione anche per il “Trofeo Maddalena spiaggia”. Affacciata sul Golfo degli Angeli, la location della gara in programma domenica 26 gennaio è la spiaggia che si trova nel territorio comunale di Capoterra, nell’omonimo lido, ed è conosciuta con l’appellativo di La Maddalena spiaggia, dove si trova il percorso con ostacoli naturali ed artificiali in prossimità dei parcheggi per uno sviluppo complessivo di 2chilometri.



«Si tratta di un impegno importante per noi - ha commentato l’organizzatore Cristian Melis – forte della risonanza e della longevità di uno storico evento del ciclocross in memoria di mio padre Efisio. L’obiettivo è quello di fare bene e ovviamente di veicolare ancor di più la nostra manifestazione grazie al supporto degli sponsor».



