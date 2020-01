Condividi | Cor 13:46 Al via al Conservatorio di musica “Canepa” di Sassari la prima fase delle attività di orientamento alle ammissioni per l’anno accademico 2020-21, dedicata specificamente alla presentazione dei Corsi propedeutici, per i quali è possibile inoltrare domanda entro il 16 febbraio 2020 Conservatorio Canepa: via ai corsi



SASSARI - L' incontro di presentazione dell’offerta formativa dei corsi propedeutici si terrà sabato 25 gennaio 2020, alle 15 nei locali del Conservatorio di Piazzale Cappuccini 2. Al termine della presentazione, alle ore 16 gli studenti ospiti potranno assistere e prender parte con il proprio strumento a una prova aperta dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio “L. Canepa”.



Novità del nuovo anno accademico appena inaugurato i corsi propedeutici hanno durata triennale e sono finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie per l’accesso ai corsi accademici di primo livello dell’alta formazione musicale. Ad essi si accede superando un esame di ammissione che accerta il possesso di un’adeguata preparazione strumentale e teorico-musicale, conseguita presso altre istituzioni formativo-musicali (scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale, scuole civiche e private di musica, ecc.). L’organizzazione dei Corsi è strutturata in modo tale che gli studenti possano agevolmente conciliarne la frequenza con quella di un qualsiasi altro istituto di istruzione secondaria superiore.



