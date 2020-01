Condividi | Red 21:07 Il collettivo artistico “Laboratorio arte libera”, con la collaborazione dell’Istituto comprensivo n.3 di Alghero, dell’Associazione culturale Alghenegra e della Libreria Il Labirinto Mondadori ha annunciato l’apertura al pubblico della mostra “Oh ah wow”, che si terrà sabato e domenica, nella Sala conferenze Ex Avis Oh, ah, wow: mostra ad Alghero



ALGHERO - Il collettivo artistico “Laboratorio arte libera”, con la collaborazione dell’Istituto comprensivo n.3 di Alghero, dell’Associazione culturale Alghenegra e della Libreria Il Labirinto Mondadori ha annunciato l’apertura al pubblico della mostra “Oh ah wow”, che si terrà sabato 25 e domenica 26 gennaio, nella Sala conferenze Ex Avis (Liceo Manno), in Via Carlo Alberto, ad Alghero. Diretta e coordinata dalla maestra Eugenia (della Scuola Sant’Anna) e dal suo piccolo grande Staff, la mostra si inserisce tra le iniziative dell’artista ed autore di libri per bambini Hervet Tullet chiamate “Expo ideale”.



Le “mostre ideali” promuovono un nuovo modo di fare arte, così come di avvicinare all’arte pubblico di qualsiasi età attraverso la spontaneità, la collaborazione e la valorizzazione dell’errore, qualità naturalmente presenti nei bambini e di cui l'uomo è chiamato a riappropriarsi nella loro forma più pura. In questa occasione, il pubblico potrà vedere dal vivo gli elaborati ottenuti dai tre laboratori ispirati a Tullet, che il collettivo ha realizzato in questi mesi.



Si tratta del “Laboratorio arte libera”, tenutosi il 28 settembre‬ e dedicato ai bambini di età compresa tra i due ed i cinque anni; “Pittura in musica”, ‪il 3 novembre,‬ che ha coinvolto i ragazzi con disabilità dell’Associazione Pensiero felice; “Operazione Silhouette”, il 15 dicembre, dedicata al pubblico dai diciotto anni in su. L’ingresso è libero dalle 10 alle 19.30 per pubblico di tutte le età. Uno spazio all'interno della mostra sarà dedicato all'intrattenimento dei bambini, che potranno giocare con i colori e con i libri di Hervé Tullet.



