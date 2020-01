Condividi | A.B. 22:09 Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è arrivata ieri a Strasburgo dove domani sera affronterà la formazione transalpina del Sig nel Game 12 della regular season di Basketball champions league. I sassaresi arrivano in Francia pronti a proseguire il cammino in coppa, a caccia della qualificazione matematica al Round of 16 e del miglior piazzamento possibile nel gruppo A «In trasferta serve continuità per 40´»



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è arrivata ieri (lunedì) a Strasburgo dove domani, mercoledì 22 gennaio, alle 20.30, affronterà la formazione transalpina del Sig, nel Game 12 della regular season di Basketball champions league. I sassaresi arrivano in Francia dopo la vittoria su Pesaro conquistata domenica e sono pronti a proseguire il cammino in coppa, a caccia della qualificazione matematica al Round of 16 e del miglior piazzamento possibile nel gruppo A.



A presentare la sfida è Michele Vitali, che in coppa sta viaggiando con una media di 8,8punti, 3,1rimbalzi e 2assist a partita: «Sicuramente, con Strasburgo ci aspetterà una partita fisica. Dobbiamo essere bravi nel continuare a fare le nostre cose con continuità per tutti i 40', perché sappiamo che partite così non si vincono nel primo quarto, specialmente in trasferta. Loro hanno giocatori di talento, che dovremo essere bravi a limitare con la nostra difesa di squadra, che ci ha contraddistinto fino adesso, per poi continuare a giocare passandoci la palla in attacco come stiamo facendo molto bene, dove siamo tutti coinvolti alla perfezione».



La chiave di questa squadra, che ha vinto 12 delle ultime 14partite, secondo Vitali è semplice: «La nostra chiave è la condivisione della leadership: tutti siamo protagonisti e siamo tutti pronti a fare quello che serve per vincere». Quello del cestista biancoblu è un buon momento: «Per quanto riguarda me mi sento bene, ho tanta voglia di continuare a lavorare per migliorare per cercare di arrivare più in alto possibile con la Dinamo».



Nella foto: Michele Vitali Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è arrivata ieri (lunedì) a Strasburgo dove domani, mercoledì 22 gennaio, alle 20.30, affronterà la formazione transalpina del Sig, nel Game 12 della regular season di Basketball champions league. I sassaresi arrivano in Francia dopo la vittoria su Pesaro conquistata domenica e sono pronti a proseguire il cammino in coppa, a caccia della qualificazione matematica al Round of 16 e del miglior piazzamento possibile nel gruppo A.A presentare la sfida è Michele Vitali, che in coppa sta viaggiando con una media di 8,8punti, 3,1rimbalzi e 2assist a partita: «Sicuramente, con Strasburgo ci aspetterà una partita fisica. Dobbiamo essere bravi nel continuare a fare le nostre cose con continuità per tutti i 40', perché sappiamo che partite così non si vincono nel primo quarto, specialmente in trasferta. Loro hanno giocatori di talento, che dovremo essere bravi a limitare con la nostra difesa di squadra, che ci ha contraddistinto fino adesso, per poi continuare a giocare passandoci la palla in attacco come stiamo facendo molto bene, dove siamo tutti coinvolti alla perfezione».La chiave di questa squadra, che ha vinto 12 delle ultime 14partite, secondo Vitali è semplice: «La nostra chiave è la condivisione della leadership: tutti siamo protagonisti e siamo tutti pronti a fare quello che serve per vincere». Quello del cestista biancoblu è un buon momento: «Per quanto riguarda me mi sento bene, ho tanta voglia di continuare a lavorare per migliorare per cercare di arrivare più in alto possibile con la Dinamo».Nella foto: Michele Vitali