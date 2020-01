Condividi | A.B. 17:07 Lo spagnolo, classe 1991, va a rinfoltire la rosa giallorossa. Sabato, è in programma l’importante scontro diretto contro il San Sebastiano Ussana nel match valido per il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 Futsal Alghero si rinforza: ecco Gerard Dengra Vera



ALGHERO - Un catalano per la Futsal Alghero: è arrivato in città Gerard Dengra Vera, classe 1991, di Reus. Un rinforzo importante per mister Canu, per il girone di ritorno del campionato di serie C1 di calcio a 5.



Dopo aver vestito la maglia del Torredembarra, lo spagnolo ha giocato con Platense Calafell e Laguna Cambrils (Tercera División). Quindi, nella passata stagione, un’esperienza nella Serie A romena con il Poli Iasi. Ieri (martedì) ha svolto il primo allenamento e potrebbe già debuttare sabato 25 gennaio sul campo del San Sebastiano Ussana.



Un innesto prezioso, dunque, per la rosa giallorossa impegnata nel girone di ritorno. L’obiettivo della società algherese è conquistare la salvezza al primo anno di C1. Sabato, il primo di una serie di scontri diretti. La Futsal ci arriva con cinque punti in più in classifica, ma soprattutto con tanti segnali positivi dall’ultimo match giocato. Nonostante il ko (5-8) contro il Drillo’s dei brasiliani Tiago Ribas e Luan Maza, per lunghi tratti la compagine algherese se l’è giocata alla pari. Contro il San Sebastiano, sarà necessaria la stessa determinazione, per cercare di strappare punti importanti in chiave salvezza.



