Non rilasciano lo scontrino: chiusi due negozi



CAGLIARI – Il 2019 ha visto l’accertamento di quaranta casi di mancato rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale pari ad una percentuale del 17,6percento, un'operazione commerciale ogni sei è stata effettuata senza il rilascio della prescritta documentazione fiscale. In questi ultimi giorni, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno eseguito due provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettante realtà commerciali per plurime circostanze di irregolarità accertate nell’anno appena trascorso: sono attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, una con sede ad Iglesias, l’altra a Quartu Sant'Elena.



Il periodo di chiusura disposto è stato di tre giorni per il primo e nove per il secondo: la diversa durata del periodo di chiusura imposto dall’Agenzia delle entrate è commisurata alla circostanza che i contribuenti controllati possano non essere nuovi ad essere destinatari di analoghi provvedimenti di sospensione dell’attività per reiterate mancate emissioni del documento fiscale. Dall’inizio dell’anno, i finanzieri del Comando provinciale di Cagliari, dopo l'istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate hanno dato esecuzione a quattro provvedimenti di chiusura.



