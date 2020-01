Condividi | Cor 11:56 Procedura aperta per l´aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e della Trasparenza e dell´Integrità - Triennio 2020/2022. Osservazioni utili per l´elaborazione del Piano, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31 gennaio 2020 Trasparenza e anticorruzione: istanze ad Alghero



ALGHERO - Termini aperti per i cittadini sulla stesura definitiva del Piano Triennale dell’Anticorruzione e della Trasparenza. Fino al 31 gennaio è possibile recepire le istanze per aggiornare l’elaborato. I risultati della consultazione saranno valutati in sede di redazione definitiva del documento. Nell'ambito delle iniziative e delle attività intraprese in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa, su proposta del Responsabile Anticorruzione, l’Amministrazione approva entro il 31/01/2020 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2020/2022, contenente anche il Piano per la Trasparenza del Comune di Alghero.



Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale (ANAC), prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia tesa ad alimentare la legalità e la sedimentazione di buone prassi, pongano in essere forme di consultazione coinvolgendo cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. L’avviso è rivolto dunque ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme organizzate portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Alghero, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione di misure capaci di mitigare il rischio corruttivo.



