Tortolì: formazione per gli studenti Ianas

TORTOLI' - Mercoledì mattina, gli studenti dell'Ianas, l'Istituto di istruzione professionale dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Tortolì, sono stati accolti in Comune per l'inizio del progetto “Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento” (ex Alternanza Scuola lavoro). E' la prima volta che questo percorso formativo viene svolto all'interno del Palazzo municipale. Impegnati ottantadue alunni delle classi seconde, terze e quarte, che saranno di supporto all'Ente nell'ambito dell'accoglienza e nel servizio informativo all'utenza. Dopo un saluto ed il benvenuto del sindaco Massimo Cannas e degli amministratori, i ragazzi, accompagnati dai tutor, hanno fatto visita ai vari uffici comunali per conoscere da vicino le varie aree. Il progetto, oltre esser un'ottima occasione per acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, è sicuramente un modo per avvicinarli all'Istituzione Comune.



Questo è solo uno dei progetti formativi che il Comune ha avviato da diversi anni in sinergia con le scuole di Tortolì. Gli alunni dei due Licei dell'Istituto superiore Iti già dallo scorso anno sono stati impegnati con l'Ente in varie attività, tra le quali la digitalizzazione di dati in alcuni importanti uffici amministrativi, la rilevazione dei dati e le analisi statistiche territoriali, l'archiviazione e la gestione dati bibliografici, l'organizzazione di seminari culturali, la valorizzazione dei siti archeologici e storici del territorio. Gli studenti sono stati impegnati in manifestazioni di rilievo come Monumenti aperti, dando un preziosissimo supporto nella visita ai siti aperti per l'occasione, ma anche durante importanti eventi come l'esercitazione di Protezione civile con la simulazione dell'esondazione del Rio Foddeddu che si è tenuta nel 2019.



Nel dicembre 2019, gli studenti del Classico e dello Scientifico hanno iniziato il nuovo progetto Pcto in biblioteca. Fra le varie attività, oltre la promozione alla lettura, il supporto all'organizzazione di eventi e saranno anche coinvolti nell'iniziativa promossa dalla Fondazione Sardegna film commission "Visioni made in Sardegna", che ha preso il via ieri (giovedì), che prevede la proiezione di quarantuno opere tra film, cortometraggi e documentari di opere cinematografiche. Questo permetterà loro di entrare a contatto in primis con il cinema sardo e di mettersi alla prova nell'organizzare una giornata culturale rivolta alla propria comunità. Inoltre, il Comune ha rinnovato la convenzione con l'Istituto Iti al comando di Polizia locale con il progetto "Vigilando", qui gli studenti della terza Liceo Scientifico saranno impegnati da febbraio in iniziative di supporto agli uffici per la digitalizzazione ed informatizzazione dell'archivio cartaceo e la conoscenza del software e caricamento dati.