A.B. 19:56 Nel match valido per l´11esima giornata del girone 1 del campionato di serie A, Parabiago sbanca il campo di Maria Pia per 20-22. I padroni di casa conducevano per 20-12 fino a 5´ dalla fine ed ora si ritrovano penultimi, superati dal Cus Genova Rugby: Amatori Alghero sconfitta a domicilio



ALGHERO - Sconfitta che brucia per l’Amatori Alghero, che in casa, nell’11esima giornata del girone 1 del campionato di serie A ha perso per 20-22 contro il Parabiago. Un piazzato ad un minuto dalla fine ha consegnato la vittoria agli ospiti. Alghero scende così in penultima posizione, superato dal Cus Genova, prossima avversaria dei catalani alla ripresa del campionato.



Il primo tempo giocato bene e cominciato con un parziale di 6punti a zero già all’8', frutto di due piazzati di Micheli. Al 13', gli ospiti vanno in meta con Torchia. Lofrese, con una bella corsa. scappa in meta (trasformata da Micheli), per il 13-5 che manda le squadre al riposo. La ripresa comincia con una meta di Torchia trasformata dal solito Migale. Risponde l’Alghero con Sciacca, che al 48' schiaccia la palla in meta (trasformata da Micheli). Alghero in vantaggio 20-12 fino al 75'. Poi, un calcio piazzato avversario quando mancava un minuto al termine dell’incontro, preceduto da una meta, ha regalato la vittoria al Parabiago.



Resta tanto amaro in bocca sul versante algherese. La squadra ha dimostrato carattere e ha giocato una buona partita. Ora c’è la pausa. Si ritornerà a giocare domenica 16 febbraio, quando l’Amatori sarà chiamata allo scontro diretto in casa del Cus Genova.



AMATORI ALGHERO-PARABIAGO 20-22:

AMATORI ALGHERO: Alegiani, Calabrò, Antonelli, Serra, Delrio, Micheli, Michel, Loferse, Sciacca, Tongia, Fall, Paco (37'st Palmisano), Stefani, Spirito (39’st Macchioni), Salaris.

PARABIAGO: Migale, Baudo, Jannelli, Sanchez, Torchia, Grillotti (11'st Massari), Coffaro (26'st Castiglioni), Mikaele (31'st Maspero), Rapetti, Dell'Acqua, Volta (26'st Maggioni), Orlandi, Canzini (19'st Polio), Franceschini (19'st Fulciniti), De Leo (1'st Simioni). Coach Massimo Mamo.

ARBITRO: Leonardo Masini di Roma.

PUNTI: 1' calcio piazzato Micheli; 8' cp Micheli; 13' meta Torchia; 39' meta Lofrese, trasforma Micheli, 1'st meta Torchia, trasf. Migale; 8'st meta Sciacca, trasf. Micheli; 35'st meta Rapetti, trasf. Migale; 39'st cp Migale.



