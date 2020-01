Cor 10:30 E´ morto così un turista di 42 anni della Repubblica Ceca. Solo a tarda notte ultimate le operazioni per recuperare il cadavere da parte dei vigili del fuoco Calasetta: 42enne precipita dalla scogliera



CALASETTA - È stato recuperato domenica a tarda sera il corpo dell'uomo precipitato per circa 30 metri dalla scogliera fra Mangiabarche e la località Nido dei passeri, a Calasetta. Si tratta di un turista di 42 anni della Repubblica ceca.



L'intera vicenda rimane avvolta dal mistero. Gli agenti del Commissariato stanno ancora lavorando per ricostruire la tragedia. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia con lo speciale reparto SAF, la polizia, i carabinieri, il Corpo forestale regionale, la Capitaneria di Porto e i volontari della Protezione civile Assosulcis Sant'Antioco.



Il turista, probabilmente, stava facendo una passeggiata in bicicletta quando ha raggiunto la scogliera. Sicuramente si è affacciato per guardare il panorama ma ha perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto e schiantandosi sugli scogli. L'uomo è morto sul colpo.