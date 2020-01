Cor 15:56 Questa la pesante denuncia, tutta da verificare, dei familiari di un detenuto pugliese rinchiuso per mafia in regime di 41 bis nel carcere di Sassari. Depositata una denuncia ad Andria «Bancali un lager, picchiato da 20 agenti»



SASSARI - "Il carcere è un lager. Abbiamo avuto un colloquio telefonico, e la sua voce era flebile. Rotta dal pianto per i dolori, Ha fatto in tempo a dire di avere il petto insanguinato, prima che interrompessero la chiamata".



Questa la pesante accusa, tutta da dimostrare, dei familiari di un detenuto pugliese rinchiuso per mafia in regime di 41 bis nel carcere sassarese di Bancali. L'uomo, ha denunciato la sorella, sarebbe stato vittima di un presunto pestaggio.



