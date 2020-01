A.B. 21:08 Il campione del mondo, lo sloveno Tim Gajser, in sella alla sua Honda, ha conquistato il gradino più alto del podio nella MX1, mentre nella categoria MX2 la vittoria è andata al pilota belga Jago Geerts Internazionali motocross: 7mila a Riola Sardo



RIOLA SARDO - Grande successo di pubblico a Riola Sardo per gli Internazionali d’Italia di motocross. Ieri (domenica), circa 7mila persone hanno assistito alla prima tappa della competizione.



Nel circuito oristanese, uno dei più impegnativi ed apprezzati, che dal 2013 ospita l’appuntamento sportivo, hanno gareggiato 120 piloti provenienti da tutta Europa. Presente, anche se non in gara, il nove volte campione italiano Tony Cairoli.



Il campione del mondo, lo sloveno Tim Gajser, in sella alla sua Honda, ha conquistato il gradino più alto del podio nella MX1, mentre nella categoria MX2 la vittoria è andata al pilota belga Jago Geerts. Presenti all'evento, sponsorizzato dalla Regione autonoma della Sardegna, gli assessori del Turismo Gianni Chessa e dell'Industria Anita Pili.